Çarptığı bariyeri yıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptığı bariyeri yıkarak uçuruma yuvarlandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptığı bariyeri yıkarak uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan bir kişi yaralanırken, yaralının eniştesi olduğu ileri sürülen şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Yaşar Kemal Mahallesi 6000 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tespit edilemeyen 35 U 7588 plakalı Hyundai marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak çarptığı bariyeri yıkıp uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Onur K. (17) vatandaşlar tarafından araç içerisinde çıkarılırken, yaralının eniştesi olduğu ileri sürülen Metin K., ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen ambulansa alınarak Dokuz Eylül Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Onur K., tedavi altına alındı.

Öte yandan, araç bulunduğu noktadan vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı