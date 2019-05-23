Çarptığı Aracın Altında Kalan Motosikletliyi Vatandaşlar Kurtardı

– Rusya'da bir motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın altında kaldı. Kazayı fark eden çevredekiler aracı kaldırarak motosiklet sürücüsünü kurtardı.

Kaza, Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde bulunan Chekhovsky bölgesinde meydana geldi. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün, ana yoldan sağa dönen bir araca çarptığı ve aracın altında kaldığı ancak aracın bir süre daha yoluna devam ettiği görüldü. Kazayı fark eden çevredekiler, motosiklet sürücüsünü, altında kaldığı aracı kaldırarak kurtardı.

Yerel medya, 25 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığını; durumunun henüz netlik kazanmadığını duyurdu. Araç sahibinin ise olayla ilgili, "Arka koltukta kızım oturuyordu. Kaza sonrası ağlamaya başladı ve dikkatim dağıldı. O yüzden duramadım" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA