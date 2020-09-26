Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas - Erzincan karayolu Toptancılar sitesi mevkiinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki 58 AB 127 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 71 yaşındaki M.A.E 'ye çarptı. Kazada yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşlı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adamın saçlarının araç camında kalmasıysa dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı