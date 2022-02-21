ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI; KENDİ DÜŞTÜ - Haberler
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ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI; KENDİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI; KENDİ DÜŞTÜAhmet YEŞİLMEN İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de motosikletli kurye yolda yürüyen kadına çarpmamak için direksiyonu kırınca düştü.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI; KENDİ DÜŞTÜ

Ahmet YEŞİLMEN İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de motosikletli kurye yolda yürüyen kadına çarpmamak için direksiyonu kırınca düştü. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen cumartesi öğle saatlerinde Güngören Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını son anda fark etti. Kadına çarpmamak için direksiyonu sağa kıran kurye düştü. Düşme sesiyle birlikte çevredekiler kuryenin yardımına koştu. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI; KENDİ DÜŞTÜ

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI; KENDİ DÜŞTÜ

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI; KENDİ DÜŞTÜ

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI; KENDİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Atatürk Caddesi, Cumartesi, Güncel, Haberler

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