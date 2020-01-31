Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yoldan çıkıp takla attı

31.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:55

Edirne'nin Keşan ilçesinde kavşakta karşılaşan iki araç çarpıştı. Araçlardan biri içindeki 3 kişi ile yol kenarına yuvarlandı.



Kaza Yeni Mahalle'de dün akşam saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan TOKİ Evleri'nin çevresindeki kavşakta iki araç çarpıştı.



Üsküdar Caddesi'nden gelen Ş.B. yönetimindeki 22 PG 288 plakalı otomobil ile sürücülüğünü A.Ç.'nin yaptığı 22 RR 014 plakalı araç kavşakta kaza yaptı.



Çarpışmanın etkisiyle 22 RR 014 plakalı araç yoldan çıkıp takla attı.



Kazayı görenlerin haber vermesiyle 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis bölgeye gelirken, takla atan araçta bulunan A.Ç., F.Ç., K.Ç. ve diğer araç sürücüsü Ş.B. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 2'si kadın 1'i çocuk toplam 4 yaralının da durumların iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA