Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan kasksız sürücü ağır yaralandı
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Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan kasksız sürücü ağır yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan kasksız sürücü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de ciple çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'de ciple çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gerçekleştirileceği tören alanında törene dakikalar kala meydana geldi. Trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı caddede N.T. yönetimindeki 22 NN 598 plakalı motosiklet ile A.Ö. idaresindeki SN MF 7777 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan kasksız motosiklet sürücüsü A.Ö. başından ağır yaralandı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Cip sürücüsü N.T.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - EDİRNE

Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan kasksız sürücü ağır yaralandı
Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan kasksız sürücü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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