Çarpışma tartışması kavgaya dönüştü, 2 yaralı

30.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:24

Eskişehir'de yolda yürürken meydana gelen çarpışma yüzünden kalabalık bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.



Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Hoşnutiye mahallesi İsmet İnönü 1. caddesinde meydana geldi. M.Y., E.B., M.Y., E.G., T.B., A.B.İ ile 6 -7 kişilik kadınlı erkekli grup arasında çarpışmadan dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla hafif yaralanırken, olaya müdahale eden polis, tarafların şikayetçi olması üzerine tahkikat başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA