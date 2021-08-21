Çarpışıp ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
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Çarpışıp ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Çarpışıp ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de çarpışan iki otomobilden biri devrilerek ters dönerken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Edirne'de çarpışan iki otomobilden biri devrilerek ters dönerken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, İlhami Ertem Caddesi'nde bulunan kavşakta, İ.Ç. idaresindeki 22 UH 262 plakalı otomobil ile O.A.'nın kullandığı 22 DR 697 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.Ç.'nin kullandığı otomobil devrildi. Devrilip ters dönen araçtan burnu bile kanamdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü İ.Ç. tedaviyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Çarpışıp ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Çarpışıp ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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