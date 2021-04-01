Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı
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Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS - Haberler | Güncel
Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi 3504'üncü Sokak'ta meydana geldi. Rıza Faruk Kamışoğlu idaresindeki 54 KF 317 plakalı otomobil ile Feyhat Alçınar idaresindeki 34 HJE 59 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Araçta sıkışan Feyhat Alçınar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı
Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı
Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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