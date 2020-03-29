Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı
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Malatya, Elazığ, 3. Sayfa

Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı

Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri karşı şeride geçip yan yattı, 3 kişi yaralandı.

29.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:57
Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı

Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri karşı şeride geçip yan yattı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. P. idaresindeki 23 FK 864 plakalı otomobil ile 33 KME 28 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M. P. İdaresindeki otomobil karşı şeride geçip yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, UMKE, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı

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