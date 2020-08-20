Çarpışan otomobillerden biri market tezgahına vurdu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak marketin önündeki tezgahlara vurdu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak marketin önündeki tezgahlara vurdu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Çetin I. yönetimindeki 07 SF 474 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Mustafa Ç.'nin kullandığı 06 DA 248 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Çetin I.'nın otomobili yol kenarındaki markete ait kaldırım üzerinde duran tezgahlara daldı. Kazada otomobillerde hasar oluştu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin kavşakta çarpıştıktan sonra birinin kontrolden çıkıp, marketin önündeki tezgahlara vurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA