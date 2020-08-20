Çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp marketin tezgahlarına çarptı Çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp marketin tezgahlarına çarptıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak marketin önündeki tezgahlara çarptı.

Çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp marketin tezgahlarına çarptı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak marketin önündeki tezgahlara çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) Kaynak: DHA