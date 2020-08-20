Çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp marketin tezgahlarına çarptı
Çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp marketin tezgahlarına çarptıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak marketin önündeki tezgahlara çarptı.
20.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:37
Çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp marketin tezgahlarına çarptı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak marketin önündeki tezgahlara çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Kaynak: DHA