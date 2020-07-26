Çarpışan iki araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular Çarpışan iki araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular Şanlıurfa'da çarpışan iki aracın sürücüsü, kazadan hiçbir yara almadan kurtuldu.

Çarpışan iki araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çarpışan iki aracın sürücüsü, kazadan hiçbir yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Akçakale kavşağında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 63 AAY 803 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile 31 KNY 86 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma devam ediyor. Kaynak: İHA