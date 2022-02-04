Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

Elazığ'da çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak bir çay ocağına girdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak bir çay ocağına girdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte ilerleyen 23 EL 949 plakalı otomobil, bir anda sağ şeride geçerek 23 LU 803 plakalı hafif ticari araca çaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir çay ocağına girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken iş yerinde ve araçlarda maddi hasar oluştu. O anlar ise saniye saniye başka bir iş yerinin güvenlik kameraların yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Tragger, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title