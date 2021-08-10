Çarpışan araçlardan biri ikamet bahçesine daldı
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Çarpışan araçlardan biri ikamet bahçesine daldı

Çarpışan araçlardan biri ikamet bahçesine daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan bir başka araç, kontrolden çıkarak bir ikametin bahçesine savrulduktan sonra ters döndü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan bir başka araç, kontrolden çıkarak bir ikametin bahçesine savrulduktan sonra ters döndü. Olayda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuk Atılgan idaresindeki 02 AAU 032 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü yakınlarında Hüseyin Tatar idaresindeki 02 KT 490 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 02 KT 490 plakalı araç yol kenarındaki bir ikametin bahçesine savrularak ters döndü. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Ali Yurtsuz (53), yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Çarpışan araçlardan biri ikamet bahçesine daldı
Çarpışan araçlardan biri ikamet bahçesine daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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