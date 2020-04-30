Çarpışan araçlar karşı şeride uçtu: 3 yaralı
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Çarpışan araçlar karşı şeride uçtu: 3 yaralı

Çarpışan araçlar karşı şeride uçtu: 3 yaralı
30.04.2020 23:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:11

Erzurum'da bir kargo şirketine ait kamyon hafif ticari araca arkadan çarpması üzerine iki araçta karşı şeride geçerek ormanlık alana savruldu.

Erzurum'da bir kargo şirketine ait kamyon hafif ticari araca arkadan çarpması üzerine iki araçta karşı şeride geçerek ormanlık alana savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.30 sıralarında Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir kargo şirketine ait 25 FS 658 plakalı kamyonun sürücüsü A.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan 25 FF 313 plakalı araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle iki araç birlikte karşı şeride geçerek Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan ormana uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi ve kamyondaki sürücü A.A.'yı araçtan çıkarttı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Üniversite Araştırma Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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