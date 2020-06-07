Çarpışan 2 otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Sivas'ta çarpışan 2 otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
07.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:25
Sivas'ta çarpışan 2 otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Ebubekir Sarı idaresindeki 67 AAP 764 plakalı otomobil, Aladdin Çay'ın kullandığı 58 TV 806 plakalı otomobil ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı DSİ kavşağında çarpıştı.
Çay idaresindeki otomobil, trafik direğine çarparak ters döndü.
Sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA