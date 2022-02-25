ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI

ANKARA (DHA) - Kartal'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak kaçan sürücü, 56 kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Y.E. (56)'ye bir araç çarptı. Sürücü durmayarak uzaklaştı.

Y.E.'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalarda Y.E.'ye çarpan aracın geliş ve gidiş güzergahındaki 56 kameranın incelenmesi sonucu O.M.K. (47) adlı sürücü tespit edildi. O.M.K.'nın olaydan sonra aracı başka bir kişiye verdiği ve sonra yaya olarak Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki bir siteye girdiği belirlendi. O.M.K. dün sitedeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaza yaptığı araç sitenin otoparkında park halinde bulundu. O.M.K. 'Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.