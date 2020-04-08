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Ekonomi

Çarpıntı kalp damar hastalığının habercisi olabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilal Boztosun, "Sigara, aşırı kilo, şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan bireylerde hafif efor sarf etme sonrası çarpıntı olması kalp damar hastalığının habercisi olabilir.

08.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:06
Çarpıntı kalp damar hastalığının habercisi olabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilal Boztosun, "Sigara, aşırı kilo, şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan bireylerde hafif efor sarf etme sonrası çarpıntı olması kalp damar hastalığının habercisi olabilir." dedi.

Boztosun, AA muhabirinin kalp çarpıntısının sebeplerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Kalp hızının nedensiz yere 100'den fazla atmasının çarpıntı olarak değerlendirildiğini ifade eden Boztosun, Stres, endişe, korku, sevinç ve heyecan, uzun süren üzüntü ve hayal kırıklığı, egzersiz, aşırı alkol ve sigara tüketimi, fazla miktarda kafein tüketimi, kalp kapak hastalıkları, tiroid bezinin fazla çalışması gibi bir çok faktörün çarpıntıya neden olabileceğini söyledi.

Öztosun, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, tiroid hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, vitamin eksikliği, kansızlık, bazı genetik kalp hastalıkları, kalp damar tıkanıklıkları gibi ciddi sağlık sorunları varlığında çarpıntının önem arz ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Öncelikle bu şikayet olan kişiler kardiyolojik bir muayeneden geçerek, altta yatan ciddi bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Çarpıntı esnasında rahatlamak, derin nefes almak, oturup panik yapmadan gevşemeye çalışmak ilk yapılacaklardandır. Ek olarak öksürmek, soğuk su içmek de çarpıntının azalmasına fayda sağlayabilir. Sigara, aşırı kilo, şeker tansiyon gibi kronik hastalıkları olan bireylerde hafif efor sarf etmekle beraber çarpıntı olması kalp damar hastalığının habercisi olabilir."

İstirahat durumunda yaşlı ve genç kalbi aynı şekilde çalışmakla beraber, yaşlılarda kalp hızının (dakikada kalbin atım sayısı) biraz daha düşük olduğunu vurgulayan Öztosun, "Egzersiz esnasında yaşlı insanların kalbi gençlerdeki gibi yeterince hızlanamaz. Damarlar yaş ilerledikçe sertleşmeye başlar ve elastikiyetini kaybeder. Bu da ileri yaşta kan basınıcının dengelenmesini zorlaştırır ve tansiyonda dengesizliklere yol açar. Düzenli egzersiz yapmak damar sertliğini azaltır ve damarlarımızın daha esnek olmasını sağlayarak tansiyon dengesizliğine karşı ileri yaşlarda bizi korur." diye konuştu.

-Panik hali çarpıntıyı artırabilir

Öztosun, dinlenme pozisyonunda ortalama 60-100 vuruş/dakika arasında olması gereken kalbimiz 100'ün üzerinde sürekli seyrederse kalp hastalığı, tiroid sorunu,kansızlık gibi rahatsızlıkların araştırılması gerektiğini hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kalbin aşırı hızlı çalışması çabuk yorulmaya, halsizlik gibi şikayetlere yol açarak ve uzun dönemde kalp yetmezliğine ilerleyebilir. Eğer çarpıntılar ciddi ritim bozukluklarına bağlı ise kalpte pıhtı oluşmasına, ağır olgularda kalp durmasına kadar ilerleyebilir. Bu yüzden altta yatan kapak hastalığı, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığını olup olmadığını araştırmak gerekir.İlk aşamada EKG (elektrokardiyografi) çekilerek ritim bozukluğuna ilişkin bir işaret olup olmadığı incelenir. Ekardiyografi ile de kalbin ve kapaklarının yapısında bir hastalık olup olmadığı kontrol edilir. Sürekli çarpıntısı olmayan ancak ara ara şikayetleri olan hastalar, 24 saatlik EKG kaydını alan holter cihazı ile takip edilebilir."

Çarpıntı anında panik yapmanın çarpıntıyı artıracağına dikkati çeken Öztosun sözlerini şöyle tamamladı:

"Aşırı heyecan panik çarpıntıyı daha da arttırır. Gevşeyip rahat bir yere oturun. Soğuk bir içecek çarpıntıyı azaltabilir. Ayrıca öksürmeye çalışmak, ıkınmak, elleri ve yüzü soğuk suyla yıkamak ya da soğuk suya sokmak çarpıntıyı geçirebilir. Kahve, enerji içecekleri (kafein sebebiyle), sigara içmek, alkol çarpıntıyı tam tersi yönde daha da artırabilir."

Kaynak: AA

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