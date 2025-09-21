Çarpıntı CANLI izleme linki var mı?

Star TV'de seyirciyle buluşacak olan, OGM Pictures yapımı Çarpıntı'nın yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Burcu Alptekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu ise güçlü kalemler olan Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından hazırlanıyor. Peki, izleyiciler için Çarpıntı'nın canlı yayın bağlantısı bulunuyor mu?

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp rahatsızlığı bulunan ve nakil listesinde umutla bekleyen Aslı, annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat'la sakin bir yaşam sürerken, sevgilisinin annesi Sevim'den duyduklarıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Bu olayın ardından fenalaşan Aslı'nın kaderi, aynı saatlerde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Melike ile kesişir. Varlıklı Alkan Ailesi'nin kızı olan Melike'nin kaybı, özellikle annesi Reyhan için tarifsiz bir yıkım olur.

Hastanede gözlerini açan Aslı ise artık Melike'nin kalbiyle yaşamaktadır. Reyhan, kızının kalbinin başka bir bedende atışını acı-tatlı bir duyguyla takip ederken; Hülya, bu kalbin Alkan ailesine ait olduğunu öğrenince bunu hayatlarına açılmış yeni bir kapı olarak görür. Ancak bu durum anne-kız arasında gerilimlere neden olur. Öte yandan Alkanların oğlu Aras, Aslı'ya soğuk dursa da aralarındaki çatışma, zamanla beklenmedik bir yakınlığın filizlenmesine yol açar.

ASLI'NIN YENİ YAŞAMI

Aslı, nakil sonrası yeni kalbiyle ikinci kez hayata tutunur. Reyhan için bu süreç, kızının bir parçasını yaşatmanın tesellisini taşırken; Hülya, kızına hayat veren kalbin sosyoekonomik açıdan güçlü bir aileden geliyor oluşunu bir fırsat olarak görür. Bu farklı bakış açıları anne ve kızı karşı karşıya getirir. Aras ise Aslı'nın varlığından rahatsız olsa da zamanla aralarındaki mesafeyi kıracak duygular gün yüzüne çıkar.

ÇARPINTI CANLI İZLEME YOLLARI

Çarpıntı dizisinin yeni bölümleri Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizide usta oyuncular ile genç isimlerin bir araya geldiği güçlü bir kadro yer alıyor: Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş.

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU

Çarpıntı, kalp nakli bekleyen Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) dramatik yaşam mücadelesini merkezine alıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan güçlü bir kadın olarak öne çıkarken; hikâye, Aslı'nın nakil sonrası yeniden kurduğu hayatı, iki aile arasındaki çatışmaları ve doğan yeni bağların tetiklediği aşkları ekrana taşıyor.