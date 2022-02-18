Çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek düşüp yaralandı - Haberler
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Çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek düşüp yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek düşüp yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da araba geçtiği sırada kendisine çarpar düşüncesiyle paniklediği iddia edilen yaya yaşlı kadın yolda düşüp yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da araba geçtiği sırada kendisine çarpar düşüncesiyle paniklediği iddia edilen yaya yaşlı kadın yolda düşüp yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Dere İçi 2. Sokak üzeri Perşembe pazarı mevkiinde meydana geldi. Araç sürücüsünün iddiasına göre, Serkan E'nin kullandığı otomobilin seyrettiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Havva Ö, aracın kendisine çarpacağı düşüncesiyle panikleyip yere düştü.

Yaralanan yaya Havva Ö, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı anlatan sürücü Serkan E, yayaya çarpmadığını, aracın geçtiği sırada yaşlı kadının panikleyerek dengesini yitirip düştüğünü söyledi. - TEKİRDAĞ

Çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek düşüp yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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