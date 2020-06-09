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Carousel AVM'den iş ortaklarına tam destek

Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, iş ortaklarına destek olmak ve milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kira bedellerinde haziranda yüzde 60, temmuzda yüzde 50, ağustosta yüzde 40 ve eylülde yüzde 30 indirim uygulayacak.

Carousel AVM'den iş ortaklarına tam destek
09.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:50

Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, iş ortaklarına destek olmak ve milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kira bedellerinde haziranda yüzde 60, temmuzda yüzde 50, ağustosta yüzde 40 ve eylülde yüzde 30 indirim uygulayacak.

Carousel'den yapılan açıklamada, Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin 11 Mayıs'ta kademeli olarak kapılarını açtığı, 1 Haziran itibarıyla ise tüm birimleriyle faaliyetlerine devam ettiği, aldığı hijyen önlemleri ve hayata geçirdiği teknolojik yatırımların yanı sıra iş ortaklarına yönelik bir ekonomik destek paketi daha hazırladığı ifade edildi.

Mart ayı kira bedelinin yüzde 50'si ile nisan ve mayıs aylarının kira bedellerinin tamamını almayan Carousel, açıldığı ilk günden bu yana olduğu gibi havalandırma, güvenlik, temizlik ve diğer tüm işletme giderleri için de ödeme almayarak sektörde kendini farklılaştırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Carousel İcra Kurulu Üyesi Orhan Demir, sektördeki 25. yılını dolduran Carousel'in bu zaman zarfında ülkemizin içinden geçtiği birçok ekonomik krize yönelik kurumsal strateji geliştirdiğini ve sektöre bu konuda alternatif çözümler ürettiğini ifade etti.

Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin birlik, beraberlik ve dayanışma ile tamamlanacağını ve bu zorlu sürecin galibi olunacağını aktararak, "Hazırladığımız ekonomik destek paketiyle iş ortaklarımıza uygulayacağımız kira indirimlerinin yanı sıra 25 yıldır olduğu gibi bu dönemde de işletme giderlerini almayarak onların bu süreçte rahat nefes alabilmesine destek olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Önümüzdeki 3 ayın çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Hali hazırda diğer AVM'lerin pek çoğunda işletme giderinin alındığını belirten Demir, "Haziran ayı için belirtmiş olduğumuz yüzde 60'lık indirim oranı işletme giderinin de alınmaması ile birlikte yüzde 70'lerin üzerine çıkıyor. Bu da kiracılarımızın memnuniyetini daha üst seviyeye taşıyor." ifadelerini kullandı.

Orhan Demir ayrıca yeni normal olarak adlandırdığımız süreçle alakalı öngörülerini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Açılış sürecinde misafirlerimizin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göstermiş olduğu hassasiyet mutluluk verici seviyede oldu. Yeni normalleşmenin ikinci adımını attığımız bu günlerde mağazalarımızın cirolarının pandemi öncesi rakamlarla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 55-60 civarında seyrettiği görülmektedir. Bu veriler yeni normal dönemin ilk göstergeleridir. Ancak önümüzdeki 3 ayın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem ziyaretçi rakamlarımızda hem de mağazalarımızın cirolarında elbette kayda değer artışlar yaşanacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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