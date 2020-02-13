Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

13.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:41

Caroline Show'un ilk konuğu olan Serdar Ortaç'ın Caroline'in tüm projelerinde sanatçıya eşlik etmesi de merak konusu oldu. Hem 'Canı Sağolsun' adlı şarkının düetinde, hem klibinde, hem de programda yer alan Ortaç'ın program boyunca Caroline'e ilan-ı aşk etmesi ve klipte sergiledikleri romantik yakınlaşmalar, magazin gündemini takip eden vatandaşların en çok merak ettiği konular arasına girdi.& ;

Kahkahalar havada uçuştu

Caroline, aşk iddialarını reddederken, Serdar'ın program boyunca Caroline'e gösterdiği ilgi, çekim ekibi ve stüdyo konuklarını şaşkına çevirirken, kahkahaların havada uçuştuğu programın tanıtımı bile sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Klip ilk kez yayınlanacak

Programda, Caroline'in kendi yazdığı ve aranjörü Erhan Bayrak'ın deyimi ile yılın slow hiti olmaya aday şarkısı 'Canı Sağolsun'un klibi de yayınlanacak. Caroline Show, Cuma akşamı 23: 30'da TV8,5'ta başlıyor.



