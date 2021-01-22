"Carolıne ile Yapay Zeka" başlıyor...
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"Carolıne ile Yapay Zeka" başlıyor...

22.01.2021 09:56 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:00

23 Ocak Cumartesi günü itibariyle her Cumartesi canlı olarak gerçekleştireceği radyo programında; haftanın öne çıkan konuları, gündem yaratan olaylarına yer verilirken, Caroline'e zaman zaman özel stüdyo konukları da eşlik edecek.

23 Ocak Cumartesi günü itibariyle her Cumartesi canlı olarak gerçekleştireceği radyo programında; haftanın öne çıkan konuları, gündem yaratan olaylarına yer verilirken, Caroline'e zaman zaman özel stüdyo konukları da eşlik edecek.

"Caroline ile Yapay Zeka" her Cumartesi saat 22.00 – 00.00 saatleri arası Radyo D'de canlı yayında olacak.

Radyo D 104 Frekansı ve www.radyod.com'da…

Kaynak: Hürriyet

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