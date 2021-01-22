"Carolıne ile Yapay Zeka" başlıyor...

23 Ocak Cumartesi günü itibariyle her Cumartesi canlı olarak gerçekleştireceği radyo programında; haftanın öne çıkan konuları, gündem yaratan olaylarına yer verilirken, Caroline'e zaman zaman özel stüdyo konukları da eşlik edecek.