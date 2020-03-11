"Carmen Operası" için geri sayım!
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"Carmen Operası" için geri sayım!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi , seyircilerin sabırsızlıkla beklediği, Fransız besteci Georges Bizet'in ünlü "Carmen" operasını sahnelemeye hazırlanıyor.

11.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:39

Geçtiğimiz yaz Aspendos Opera ve Bale festivali'nde prömiyer yaparak yoğun ilgi ve beğeni ile karşılanan eser, bu kez İstanbul'da sahneye çıkıyor. Provalarınınyoğun bir şeklide devam ettiği "Carmen"için İstanbul seyircisinin heyecanlı bekleyişi iseNisan ayında son bulacak.

Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya genelinde en çok sahnelenenoperalarınbaşında gelen "Carmen",1/ 7/ 8/ 9 Nisan 2020tarihlerinde Zorlu PSM TurkcellSahnesi'nde görkemli bir kadro ile sahnelenecek.

Librettosu Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından yazılmış ve ilk kez1875 yılında Paris'de sahnelendiğindesert eleştirilere maruzkalanCarmen Operası, ne yazık ki Bizet'in ölümünden sonra , muhteşem başarısını yakalamış ve dünya çapında ün kazanmıştı.

Operanın hikâyesi 1830 civarlarında İspanya'nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş kahramanıgüzel , ateşli veherkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don Jose'nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur…

Carmen' i, İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglinisahneye koyuyor .Ayşem Sunal Savaşkurt'unkoreografisi ile izlenecek olan eserdeİDOB OrkestrasınıRoberto GianolaveZdravko Lazarov dönüşümlü yönetiyorlar . Carmen Operası'nın dekor tasarımıZeki Sarayoğlu'na , kostüm tasarımı Ayşegül Alev 'e, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ait. Koro şefleriise Paolo Villa ve Volkan Akkoç.

Eserdeki rol dağılımı ise şu şekilde;

Carmen: Nesrin Gönüldağ/ Barbora Hitay ; Don Jose: Ali Murat Erengül/ Efe Kışlalı ;Escamillo:Caner AKGÜN/ Alper GÖÇERİ ; Micaëla: Gülbin GÜNAY/ Ayten TELEK ; Zuniga: Göktuğ Alpaşar ; Morales: Utku Bayburt; Frasquita:Anna Sirel Yakupoğlu ; Mercedes: Elif Tuba Tekışık ; Le Dancarie:Alp Köksal ; LeRemendado: Çağrı Köktekin/ Onur Turan

Kaynak: Bültenler

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