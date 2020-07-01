Carmedya Temmuz Sayısı Yayında! Carmedya’nın 130 sayfalık Temmuz 2020 tarihli 123.

Carmedya'nın 130 sayfalık Temmuz 2020 tarihli 123. sayısı, ayın ilk günüyle birlikte web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore'dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store'dan indirilebiliyor.

Carmedya'nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com