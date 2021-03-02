Carmedya'nın 220 Sayfalık Mart Sayısı Yayında
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Carmedya'nın 220 Sayfalık Mart Sayısı Yayında

02.03.2021 01:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:40
Carmedya'nın 220 Sayfalık Mart Sayısı Yayında

Carmedya’nın 220 sayfalık Mart 2021 tarihli 131.

Carmedya'nın 220 sayfalık Mart 2021 tarihli 131. sayısı, ayın ilk günüyle birlikte web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore'dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store'dan indirilebiliyor.

Carmedya'nın, kendi web sitesi ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com

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