Carmedya'nın 138 Sayfalık Ocak Sayısı Yayında

Carmedya'nın 138 sayfalık Ocak 2021 tarihli 129. sayısı, ayın ilk günüyle birlikte web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore'dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store'dan indirilebiliyor.

Carmedya'nın, kendi web sitesi ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com