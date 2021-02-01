Carmedya'nın 136 Sayfalık Şubat Sayısı Yayında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Carmedya'nın 136 Sayfalık Şubat Sayısı Yayında

01.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:19
Carmedya'nın 136 Sayfalık Şubat Sayısı Yayında

Carmedya’nın 136 sayfalık Şubat 2021 tarihli 130.

Carmedya'nın 136 sayfalık Şubat 2021 tarihli 130. sayısı, ayın ilk günüyle birlikte web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore'dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store'dan indirilebiliyor.

Carmedya'nın, kendi web sitesi ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Okan Buruk Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Hisarcık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Carmedya'nın 136 Sayfalık Şubat Sayısı Yayında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:19:39. #1.15#
title