Başakşehir, Ponck'u Çaykur Rizespor'a kiraladı - Haberler Spor
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Başakşehir, Ponck'u Çaykur Rizespor'a kiraladı

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Başakşehir, Ponck'u Çaykur Rizespor'a kiraladı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos Ponck'un Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos Ponck'un Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ponck için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Spor, Haber

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