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Carlos Mane ilk golünü attı

Carlos Mane ilk golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Carlos Mane, bu sezon ilk golünü kaydetti.

ADANA (İHA) - Yukatel Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Carlos Mane, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği orta saha oyuncusu Carlos Mane ligin 21.haftasında Adana Yeni Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor maçında takımının tek golünü attı. Adana Demirspor maçında oyuna 61.dakikada Miguel Cardoso'nun yerine dahil olan Carlos Mane 87.dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Topu ağlara gönderdikten sonra büyük sevinç yaşayan Carlos Mane sarı kırmızılı forma ile ligde ilk golünü attı. Carlos Mane bu sezon ligde 21 maçta forma giydi. - KAYSERİ

Carlos Mane ilk golünü attı

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Yukatel Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Carlos Mane, bu sezon ilk golünü kaydetti.

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