Fenerbahçeli Carlos Kameni, Sezonun İkinci Yarısında Takıma Dönüyor
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında kadroya alınmayan Carlos Kameni, Aatif ve Dirar'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte formasına kavuşacak.
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan Carlos Kameni, ligin ikinci devresinde takıma dönmeye hazırlanıyor. Aatif ve Dirar'ı takımdan ayrılmasıyla birlikte kontenjanda yer açılacak.
Volkan Demirel'in de affedilme durumu hala belirsiz. Deneyimli kaleciden özür bekleyen yönetim, bu durum gerçekleşmediği için Volkan'ı affetmeyi düşünmüyor.
Kameni de ayrılmamakta diretiyor. Bu nedenle Kamerunlu file bekçisinin ligin 2. yarısında takım kadrosunda yer alacağı belirtiliyor.
Kaynak: Skorer
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