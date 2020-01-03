Carlos Ghosn: Japonya'dan kaçış planımı tek başıma hazırladım

03.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:54

Japonya'da yargılanırken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan tepe yöneticisi Carlos Ghosn, kaçış planını tek başına hazırladığını açıkladı.



Lübnan'a gidişinde ailesinin hiçbir rol oynamadığını belirten Ghosn, "Medyada eşim Carole ve diğer akrabalarımın Japonya'dan ayrılmamı sağladığı ile ilgili çıkan iddialar doğru değil" dedi. Euronews.com'da Görüntüle