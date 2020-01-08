Carlos Ghosn ilk defa konuştu: Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım
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Carlos Ghosn ilk defa konuştu: Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghosn, "Adaletten değil, Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım" dedi

08.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:04
Carlos Ghosn ilk defa konuştu: Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım

Eski Renault Üst Yöneticisi asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti 'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.


Brezilya ve Fransa vatandaşı da olan iş insanı, geçen ay kaçtığı 'daki yargılamanın ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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