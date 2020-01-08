Carlos Ghosn ilk defa konuştu: Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım
Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghosn, "Adaletten değil, Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım" dedi
08.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:04
Eski Renault Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Brezilya ve Fransa vatandaşı da olan iş insanı, geçen ay kaçtığı Japonya'daki yargılamanın ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com