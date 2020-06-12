Carlos Eduardo kimdir? Carlos Eduardo kaç yaşında? Carlos Eduardo nereli? Carlos Eduardo hangi ligde oynuyor?

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CARLOS EDUARDO KİMDİR?

17 Eki 1989,yılında Brezilya'nın Ribeirão Preto kentinde dünyaya geldi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerine Desportivo Brasil'de başladı.

CARLOS EDUARDO'NUN FUTBOL HAYATI

Baş mevkisi On Numara olan Eduardo, Forvet Arkası ve Sol Kanat mevkiilerinde de oynamakta.

30 yaşındaki Carlos Eduardo; Estoril, Porto, Nizza gibi takımlarda forma giydi.

Şu an piyasa değeri 5.50 mil. € olan Eduardo'nunAl Hilal ile sözleşmesi 30 Haziran 2020 yılında bitiyor. Eduardo'nun mevcut bonservis bedeli 2.00 mil. €.

Suudi Arabistan Pro lig de 16/17 - 17/18 sezonlarında 2 şampiyonluk yaşayan Carlos Eduardo son olarak 19/20 sezonunda 19 maçta 11 gol kaydetti.

Anavatandaki isim: Carlos Eduardo de Oliveira Alves

Doğum tarihi: 17 Eki 1989

Doğum yeri: Ribeirão PretoBrezilya

Yaş: 30

Boy: 1,84 m

Mevki: On Numara

Ayak: sağ ayak

Güncel kulüp: Al-Hilal Riyad Al-Hilal Riyad