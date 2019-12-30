Haberler » Spor » Carlos Aleña'ın La Masia Golü - Spor

Carlos Aleña'ın La Masia Golü

2019-20 sezonuyla birlikte kendine Barcelona A Takımı'nda yer bulmaya başlayan genç Carlos Aleña'nın, 2015-16 sezonunda Barcelona genç takımıyla UEFA Gençler Ligi'nde Roma'ya tek başına harikalar yaratark attığı gol adeta ileride izleyeceklerimizin haberciliğini yapmış.

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18

2019-20 sezonuyla birlikte kendine Barcelona A Takımı'nda yer bulmaya başlayan genç Carlos Aleña'nın, 2015-16 sezonunda Barcelona genç takımıyla UEFA Gençler Ligi'nde Roma'ya tek başına harikalar yaratark attığı gol adeta ileride izleyeceklerimizin haberciliğini yapmış.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler