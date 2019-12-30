Carlos Aleña'ın La Masia Golü
2019-20 sezonuyla birlikte kendine Barcelona A Takımı'nda yer bulmaya başlayan genç Carlos Aleña'nın, 2015-16 sezonunda Barcelona genç takımıyla UEFA Gençler Ligi'nde Roma'ya tek başına harikalar yaratark attığı gol adeta ileride izleyeceklerimizin haberciliğini yapmış.
30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18
2019-20 sezonuyla birlikte kendine Barcelona A Takımı'nda yer bulmaya başlayan genç Carlos Aleña'nın, 2015-16 sezonunda Barcelona genç takımıyla UEFA Gençler Ligi'nde Roma'ya tek başına harikalar yaratark attığı gol adeta ileride izleyeceklerimizin haberciliğini yapmış.
Kaynak: Dugout
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