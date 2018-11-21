Çarkları Döndürmeye Devam Edelim"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hükümetin, finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması, KDV ve ÖTV indirimleri gibi adımlarla reel sektörün sırtındaki yükü hafifletmek istediğini belirterek, "Asıl önemli nokta, ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Kızılay'da faaliyet yürüten oda üyesi firmaları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

ATO yönetimi olarak 157 bin üyenin ekonomik gelişmeler karşısındaki durumunu sektörel anketlerden tespit ettiklerini vurgulayan Baran, bu anketlerin üyelere yönelik çalışmalarda yol gösterici olduğunu bildirdi. Baran, ATO meslek komitelerinin 67 ayrı başlık altında sektörlerin sorunlarını görüşmek üzere 6 ayda 496 toplantı gerçekleştirdiğine işaret eden Baran, bu toplantılardan çıkan 802 konuyla ilgili de yönetim olarak kendilerinin çalışma yaptığını ifade etti. Baran, her bir konuyla ilgili tespit, sorun ve çözüm önerilerini ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşa ilettiklerinin altını çizdi.

Hükümetin de reel sektörün sorun ve çözüm önerilerine ilişkin pozitif yaklaşım sergilediğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Özel sektör olarak sorunları tespit edip, kamuya aktardık ve kamuyla birlikte çözüm geliştirdik. Ekonomideki durgunluktan etkilenen beyaz eşya, mobilya, konut ve otomotiv sektörlerinin desteklenmesi, SGK prim borçlarına taksit uygulanması taleplerimiz karşılık buldu. Konkordatonun bir şirketi kurtarırken, başka şirketleri zor durumda bıraktığını anlattık, yeni bir düzenleme için harekete geçildi. 'İhracat destekleri' dedik, hemen adım atıldı. Kooperatifleşmenin önemine işaret ettik, bu konuda harekete geçildi. Tüm bu gelişmeler, bizim çalışmalarımızı daha moralli yapmamızı sağlıyor. Reel sektöre yönelik bu yaklaşım için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, tüm bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Baran, Türkiye'nin son dönemde ekonomik saldırılara uğradığını, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi manipülasyonlara maruz kaldığını belirterek, "Hükümetimiz, finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması, borçların taksitlendirilmesi, KDV ve ÖTV indirimleri gibi adımlarla reel sektörün sırtındaki yükü hafifletmek istiyor. Asıl önemli nokta, ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir." değerlendirmesinde bulundu.