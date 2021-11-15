Çark Deresi, atıklar ve zemindeki çamurdan temizleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çark Deresi, atıklar ve zemindeki çamurdan temizleniyor

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Çark Deresi, atıklar ve zemindeki çamurdan temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin içerisinden geçen Çark Deresi'nde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin içerisinden geçen Çark Deresi'nde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (SASKİ) yapılan açıklamaya göre ekipler, derede oluşan otluk, çeşitli atıklar ile zeminde oluşan çamur tabakasını iş makinesiyle temizliyor.

Çalışmalar sırasında dere içerisinden bisiklet, market arabası ve çok sayıda doğada kaybolmayan atık toplandı.

Serdivan Yazlık bölgesinde başlayan çalışmalar, Mithatpaşa Mahallesi Vagon Park'a kadar devam edecek. Şikayetlere konu olan kötü koku ve canlı popülasyonunu olumsuz etkileyen atıklar, detaylı temizlikle ortadan kalkacak.

Açıklamada, "Çalışma esnasında dere yatağından çıkan çeşitli eşyalar bizleri derinden üzüyor. Bu noktada halkımızı duyarlı olmaya davet ediyor, hassasiyet temenni ediyoruz. Çalışmalarımız ilerleyen süreçte de devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Çark Deresi, atıklar ve zemindeki çamurdan temizleniyor

Çark Deresi, atıklar ve zemindeki çamurdan temizleniyor

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title