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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Cari işlemler verileri açıklandı

Cari işlemler hesabı 2020 şubat döneminde 1 milyar 230 milyon dolar açık gerçekleşti.

13.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:15
Cari işlemler verileri açıklandı

Cari işlemler hesabı 2020 şubat döneminde 1 milyar 230 milyon dolar açık gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 şubat dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın şubat ayında 117 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon dolar açık gerçekleşti. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 172 milyon dolar artarak 1 milyar 901 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 222 milyon dolar artarak 729 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın şubat ayında 3 milyar 225 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 2.567 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 315 milyon dolar artarak 1 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 41 milyon dolar tutarında artarak 855 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 208 milyon dolar artarak 614 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net çıkışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre 34 milyon dolar artarak 92 milyon dolar olarak gerçekleşti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 129 milyon dolar azalarak 309 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 382 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 687 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 802 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 497 milyon dolar ve 42 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 4 milyar milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 233 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 986 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 298 milyon dolar ve 373 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 38 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 3 milyar dolar net artış gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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