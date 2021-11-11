Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu. - Haberler Ekonomi
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Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon Dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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