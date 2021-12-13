Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon Dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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