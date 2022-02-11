Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.
AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.
ARALIK, IĞDIR (AA) - Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi