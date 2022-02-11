Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Aralık, dolar, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title