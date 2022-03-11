Cari işlemler hesabı 7,11 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 336 milyon dolar artarak 7 milyar 112 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Ocak ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 336 milyon dolar artarak 7 milyar 112 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6 milyar 425 milyon dolar artarak 8 milyar 333 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 251 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 1 milyar 487 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 975 milyon dolar artarak 1 milyar 631 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 891 milyon dolar artarak 1 milyar 494 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon dolar azalarak 360 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 26 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 50 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 516 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 766 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 352 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 104 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 500 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 117 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 196 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 496 milyon dolar ve 84 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 83 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 942 milyon dolar net azalış gözlendi.

(Ali Canberk Özbuğutu İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel