Cari işlemler açığı Nisan'da 1.7 milyar dolara geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cari işlemler açığı Nisan'da 1.7 milyar dolara geriledi

Cari işlemler açığı Nisan'da 1.7 milyar dolara geriledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cari işlemler açığı, Nisan'da yıllık bazda 3 milyar 584 milyon dolar düşüşle 1 milyar 712 milyon dolara geriledi.

Cari işlemler açığı, Nisan'da yıllık bazda 3 milyar 584 milyon dolar düşüşle 1 milyar 712 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Nisan sonunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinin de geçen yılki 339 milyon dolar net çıkışa karşılık, bu yıl 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.Altın ve enerji dışı cari işlemler hesabı, geçen yılın aynı ayındaki 3 milyar 548 milyon dolar açıktan, bu yıl Nisan'da 942 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 596 milyon dolar olarak gerçekleşti.Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolara, ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 212 milyon dolar artarak 248 milyon dolara yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak
Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Tuğrul Tülek Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cari işlemler açığı Nisan'da 1.7 milyar dolara geriledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:27:11. #1.16#

title