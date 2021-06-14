Cari işlemler açığı Nisan'da 1.7 milyar dolara geriledi

Cari işlemler açığı, Nisan'da yıllık bazda 3 milyar 584 milyon dolar düşüşle 1 milyar 712 milyon dolara geriledi.

Cari işlemler açığı, Nisan'da yıllık bazda 3 milyar 584 milyon dolar düşüşle 1 milyar 712 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Nisan sonunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinin de geçen yılki 339 milyon dolar net çıkışa karşılık, bu yıl 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.Altın ve enerji dışı cari işlemler hesabı, geçen yılın aynı ayındaki 3 milyar 548 milyon dolar açıktan, bu yıl Nisan'da 942 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 596 milyon dolar olarak gerçekleşti.Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolara, ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 212 milyon dolar artarak 248 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı