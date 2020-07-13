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Cari işlemler açığı Mayıs'ta 3.76 milyar dolara çıktı (2)

Cari işlemler açığı Mayıs ayında, 3 milyar 764 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler açığı Mayıs'ta 3.76 milyar dolara çıktı (2)
13.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:18
Cari işlemler açığı Mayıs ayında, 3 milyar 764 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon  dolar açık gerçekleşti.Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara çıktı.TCMB açıklamasında, "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolarna ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu" denildi.Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, geçen yılın Mayıs ayında 4 milyar 345 milyon dolar fazla vermişken, bu yıl 1 milyar 847 milyon dolar açık verdi.Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 399 milyon dolar azalarak 920 milyon dolara indi. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon dolar azalarak 28 milyon dolara düştü.Doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler ise aynı dönemdi 36 milyon dolar artarak 118 milyon dolara çıktı.Aynı dönemde, portföy yatırımlarında 2 milyar 539 milyon dolar net çıkış oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 1 milyar 9 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon dolar net satış yaptı.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 60 milyon dolar, 2 milyar 171 milyon dolar ve 448 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 488 milyon dolar net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 619 milyon dolar net artış kaydetmiştir.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 402 milyon dolar, 117 milyon dolar ve 878 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 717 milyon dolar net artış gözlendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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