Cari işlemler açığı Mart'ta 3.3 milyar dolara geriledi
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Cari işlemler açığı Mart'ta 3.3 milyar dolara geriledi

Cari işlemler açığı Mart'ta 3.3 milyar dolara geriledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cari işlemler açığı, Mart'ta yıllık bazda 2 milyar 124 milyon dolar düşüşle 3 milyar 329 milyon dolara geriledi.

Cari işlemler açığı, Mart'ta yıllık bazda 2 milyar 124 milyon dolar düşüşle 3 milyar 329 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar olarak hesaplandı.

TCMB verilerine göre bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 396 milyon dolar azalarak 2 milyar 959 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı açığı, 1 milyar 643 milyon dolardan 319 milyon dolara geriledi.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, aynı dönemde 228 milyon dolar artarak 742 milyon dolara yükseldi.Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon dolar azalarak 1 milyar 184 milyon dolara geriledi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cari işlemler hesabı martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar oldu.
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