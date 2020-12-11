Cari işlemler açığı Ekim'de 273 milyon dolar
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Cari işlemler açığı Ekim'de 273 milyon dolar

11.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:09
Cari işlemler açığı Ekim'de 273 milyon dolar

Cari işlemler hesabı, geçen yıl Ekim ayında 2 milyar 737 milyon dolar fazla verirken, bu yıl Ekim ayında 273 milyon dolar açık verdi.

Cari işlemler hesabı, geçen yıl Ekim ayında 2 milyar 737 milyon  dolar fazla verirken, bu yıl Ekim ayında 273 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 795 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artarak 1 milyar 267 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.TCMB verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki fazla geçen yılın Ekim ayındaki 6 milyar 533 milyon dolardan, bu yıl Ekim'de 2 milyar 929 milyon dolara geriledi.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 931 milyon dolar azalarak 1 milyar 335 milyon dolara geriledi.Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 488 milyon dolar azalarak 613 milyon dolara, ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişler de, 93 milyon dolar azalarak 31 milyon dolara geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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