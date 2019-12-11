Cari fazla Ekim'de azaldı

11.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:14

Cari işlemler fazlası, 2019 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ekim dönemi ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Ekim ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi etkili oldu.



Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Ekim ayına göre 700 milyon dolar azalarak 5 milyar 332 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 238 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 759 milyon dolara yükseldi.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 951 milyon dolar oldu.



İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 milyon dolar artarak 132 milyon dolara yükseldi.



Finans hesabı



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 2 milyar 729 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 492 milyon dolar ve 929 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.



Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 670 milyon dolar ve 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.



Diğer yatırımlarda 2 milyar 150 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 58 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 978 milyon dolar net artış kaydetti.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 207 milyon dolar, 27 milyon dolar ve 304 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Resmi rezervlerde 1 milyar 871 milyon dolar net giriş gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA