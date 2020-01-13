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Cari dengede trend tersine mi döndü?

Dış ticaret dengesinde 1,1 milyar dolarlık açık ve hizmetler dengesinde seyahat gelirlerindeki artış hızında yaşanan düşüş, 2019 Kasım'ında cari dengede 520 milyon dolarlık açık yarattı.

13.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:09
Cari dengede trend tersine mi döndü?

Dış ticaret dengesinde 1,1 milyar dolarlık açık ve hizmetler dengesinde seyahat gelirlerindeki artış hızında yaşanan düşüş, 2019 Kasım'ında cari dengede 520 milyon dolarlık açık yarattı. Büyüme trendiyle birlikte 2020'de cari dengenin 10 milyar doları aşması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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