Cari denge Temmuz 2020: Cari açık ne kadar? Temmuz ayı cari açık oranı: Cari denge nedir? Cari açık oranları belli oldu. Merkez Bankası, temmuz ayı cari denge istatistikleri açıklandı. Oranlara göre ise, önceki yılın temmuz ayı değerlerine göre 2020 Temmuz ayı cari değerlerinde 1 milyar 817 milyon dolar açık gerçekleşti. 2020 Temmuz ayı cari açık istatistiği...

Merkez Bankası 2020 Temmuz ayı cari denge istatistiğini paylaştı. Önceki yılın temmuz ayına göre 1 milyar 817 milyon dolar açık sonucu, on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Cari açık ne demek? İşte, ayrıntılar...

CARİ AÇIK NE KADAR?

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 617 milyon dolar azalarak 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 2 milyar 95 milyon dolar fazla vermiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon dolar azalarak 332 milyon dolar olarak gerçekleşti.

CARİ DENGE TEMMUZ 2020 ORANLARI

* Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar olarak gerçekleşti.

* Portföy yatırımları 254 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon dolar net satış yapıldı.

* Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 579 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

* Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 208 milyon dolar net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 168 milyon dolar net artış kaydetti.

* Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 73 milyon dolar ve 37 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer sektörler 508 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

* Resmi rezervlerde bu ayda 1 milyar 283 milyon dolar net azalış gözlemlendi.

CARİ DENGE NEDİR?

Cari işlemler dengesi olarak tanımlanan cari denge, ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet alımları-hizmet satımları), yatırım (net faktör) gelirleri (dış yatırım gelirleri-dış yatırım giderleri) ve cari transferler (karşılıksız olarak elde edilen dış gelirler-karşılıksız olarak yapılan dış giderler) dengelerinin toplamından oluşur.

Ülkenin cari işlemlerden elde ettiği gelirler, cari işlemlere yapılan giderlerden daha büyükse bu durum cari fazla; daha küçükse cari açık olarak nitelenir.